Nieuwe update over coronadrukte in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt nog altijd. Daarom vertelt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ook donderdag wat dit betekent voor de zorg, niet alleen voor de coronapatiënten maar ook voor mensen met andere aandoeningen. Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden donderdag 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, en dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic’s toe met bijna 250.

Van de 545 Nederlandse coronapatiënten op een ic liggen twee op zo’n afdeling in het Duitse Münster. Duitsland is bereid tientallen Nederlandse ic-patiënten over te nemen, zodat ziekenhuizen hier lucht krijgen.

Kuipers verwacht dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen voorlopig nog wel blijft stijgen. En ook daarna zal het nog lang duren voordat de bezetting is gezakt naar het normale peil.