Rotterdam zet veel oude gebouwen om naar woningen

In Rotterdam komt het veel voor dat oude gebouwen zoals kantoren, scholen en winkels worden omgezet naar woningen. Ruim een derde van de in 2019 opgeleverde huizen in de Maasstad had daarvoor een andere functie. Ook in Amsterdam en Den Haag gebeurt dit veel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werden vorig jaar in Nederland 12.500 bestaande gebouwen geschikt gemaakt om in te wonen, enkele honderden meer dan een jaar eerder. Ongeveer 13 procent van de in 2019 opgeleverde woningen werden daarvoor voor iets anders gebruikt.

In Rotterdam kregen vorig jaar 1905 oude gebouwen een nieuw leven als woonhuis, het meest van het land. Daarna volgen Amsterdam (1320) en Den Haag (875). Ook Capelle aan den IJssel valt op. Driekwart van de in 2019 opgeleverde woningen had daarvoor een andere functie.

Ongeveer de helft van de omgebouwde huizen deed eerder dienst als kantoorgebouw. In een kwart van de gevallen gaat het om voormalige winkels of maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen, kerken, pakhuizen of schoolgebouwen. Zo komen er bijvoorbeeld woningen in de Hof van Terbregge, de oudste school van Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek (uit 1883).

