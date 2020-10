Rutte: Frankrijk staat niet alleen in strijd tegen extremisme

Frankrijk staat niet alleen in de strijd tegen islamitisch extremisme. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd in reactie op de mesaanval in de Zuid-Franse stad Nice waardoor zeker drie mensen zijn omgekomen.

“Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice”, twittert Rutte. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zegt op Twitter geschokt en verontwaardigd te zijn door de aanslag. “Nederland blijft solidair met Frankrijk. Onze maatschappijen zullen terrorisme nooit tolereren.”

Eerder spraken ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) hun afschuw uit over de mesaanval. “Ik wil nog eens benadrukken dat wij voor de volle honderd procent achter Frankrijk staan in de strijd tegen dit soort terreur”, aldus Hoekstra.

Kaag zei dat haar verstand stilstaat bij de “haat en gruwelijke moordlust van deze islamistische terrorist”. Haar gedachten zijn bij de Fransen en de stad Nice, die vier jaar geleden ook al werd opgeschrikt door een terroristische aanslag. “In Europa staan we samen voor onze vrije samenleving.”