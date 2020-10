Verkiezingsnacht uitgebreid te volgen op Nederlandse tv

NPO en RTL besteden volgende week in de nacht van dinsdag op woensdag aandacht aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Kijkers kunnen de verkiezingsnacht met Nederlands commentaar volgen.

De NOS maakt op NPO 1 een nachtvullende uitzending van 7,5 uur, De presentatie van de uitzending, die om 23.30 uur begint, is in handen van Rob Trip, Jeroen Wollaars en Malou Petter. Vanuit de studio wordt geschakeld met verslaggevers in de Verenigde Staten. Ook zijn Nederlandse en Amerikaanse aanhangers van Donald Trump en Joe Biden te gast. Op NPO Radio 1 en online besteedt de NOS eveneens de hele nacht aandacht aan de verkiezingen.

RTL is in de verkiezingsnacht online en in de app actief met een liveblog, het laatste nieuws, achtergrondverhalen en reportages vanuit de VS. Woensdagochtend is er vanaf 05.30 uur een live-uitzending van het RTL Nieuws.