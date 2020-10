Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen weer stabiel

Voor de derde dag op rij blijft het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen ongeveer gelijk. Dat kan een eerste effect zijn van de maatregelen die de overheid twee weken geleden invoerde, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet”, voegt hij er aan toe.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1818 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 13 minder dan op donderdag en woensdag. Op dinsdag lagen 1829 coronapatiënten in de klinieken. In de dagen ervoor kwamen er juist tientallen patiënten per dag bij.

Op de intensive cares liggen vrijdag 567 coronapatiënten, 14 meer dan op donderdag. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten dus met 1 naar 2385.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 250 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 263 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 37 coronapatiënten opgenomen en 23 zien vertrekken. Ook daar is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In totaal liggen nu bijna 14.000 mensen in een ziekenhuis, inclusief de niet-coronapatiënten. Ziekenhuizen hebben ruim 16.000 bedden beschikbaar, wat betekent dat er nog plek is voor meer dan 2000 mensen.

In de afgelopen 24 uur zijn 43 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. De spreiding werd bijna zes weken geleden hervat en sindsdien zijn al 834 mensen verplaatst. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Vorige week werden de eerste twee Nederlanders overgebracht naar Duitsland, om de druk op Nederlandse ziekenhuizen te verlichten. Zij liggen nog steeds in Münster. Sindsdien zijn er geen anderen naar Duitsland verplaatst, maar Kuipers gaat ervan uit dat dit in de komende tijd wel nodig is.