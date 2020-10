Geldzorgen door coronacrisis: hoe kom je aan financiële middelen?

De wereldwijde coronacrisis heeft een enorme impact op de economie, en daarmee op de portemonnee van menig Nederlands huishouden. Bedrijven moeten sluiten en steeds meer mensen hebben minder werk of raken hun baan kwijt. Dit betekent dat mensen op een andere manier aan financiële middelen moeten komen, bijvoorbeeld door het sluiten van een persoonlijke lening. Dit kan tegenwoordig al tegen een rente van 3,5 %, wat historisch laag is.

Verschillende leendoelen

Naast het feit dat mensen het momenteel financieel lastiger hebben, zijn er ook steeds meer Nederlanders die hun huis aan het verbouwen of renoveren zijn. Door het vele thuiswerken en het feit dat we geen verre reizen kunnen maken, steken Nederlanders meer geld in hun huis. Ook is de verkoop van caravans en boten dit jaar toegenomen. Dit zijn allemaal uitgaves waarvoor een persoonlijke lening afgesloten kan worden. En nu dus tegen een lage rente.

Verlaagde rente

Zo heeft Nederlands Krediet Collectief een aantal samenwerkingspartners die hun rente sinds 23 oktober hebben verlaagd. Zowel DEFAM als Interbank hebben de rente op hun persoonlijke lening verlaagd naar 3,5 procent. Interbank vindt het belangrijk dat hun tarieven aansluiten op de markttarieven. De tariefsverlaging geldt voor hun Persoonlijke Lening van 6 tot en met 120 maanden. Als je een nieuwe lening aanvraagt of je bestaande lening oversluit, gelden deze nieuwe verlaagde tarieven. Daarnaast is ook de rente op andere leenbedragen verlaagt. Dit betekent dat Nederlands Krediet Collectief momenteel de allerlaagste rente van Nederland biedt.

Voordelen persoonlijke lening

Een dergelijke lage rente is al een groot voordeel, zeker in deze tijd. De persoonlijke lening kent echter nog meer voordelen ten opzichte van andere leningen en financieringsmogelijkheden, zoals het Doorlopend Krediet. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand en je mag boetevrij aflossen. Dit betekent dat je weet waar je aan toe bent. Mocht je een keer een financiële meevaller hebben, dan kan je deze gebruiken om je lening af te lossen. Een ander voordeel is dat de rente vaststaat gedurende de gehele looptijd van je persoonlijke lening.

Andere financiële middelen

Nu is geld lenen natuurlijk niet het antwoord op alles en zal er altijd gekeken worden of je kan voldoen aan de maandelijkse lasten. Als geld lenen geen optie is, en je hebt wel financiële middelen nodig, is het mogelijk om tijdelijk te stoppen met het betalen van een studielening en/of hypotheek. Vraag na wat de mogelijkheden zijn. Als je ontslagen bent vanwege bezuinigingen, is het belangrijk dat je meteen een WW uitkering aanvraagt. Alle werklozen die door de coronacrisis zijn getroffen, komen hiervoor in aanmerking.

Maak de balans op

Ten slotte nog een tip van het Nibud: breng je situatie opnieuw in kaart, zeker na een grote gebeurtenis, zoals de coronacrisis. Wat is de invloed op jouw financiën en dus op jouw inkomsten en uitgaven. Schrijf het op en kijk wat er onderaan de streep overblijft. Soms kan je al met een aantal aanpassingen ervoor zorgen dat je minder maandelijkse uitgaves hebt, bijvoorbeeld door anders boodschappen te doen (koop goedkopere varianten), minder online te winkelen en onnodige abonnementen op te zeggen.

Tips om geld te besparen