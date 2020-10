‘Jongeren in problemen door te weinig financieel onderwijs’

De financiële situatie van jongeren is vaak zorgwekkend en verkeerde beslissingen op jonge leeftijd kunnen later grote gevolgen hebben. Daarom moet er intensiever financieel onderwijs aan deze groep worden gegeven. Volgens een onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam, Aisa Amagir, is er echter nauwelijks aandacht voor financiële educatie in het onderwijs. Amagir promoveert vrijdag over dit onderwerp aan de UvA.

Amagir keek in hoeverre 15-jarige scholieren ‘financieel geletterd’ zijn en onderzocht welke factoren hierbij van belang zijn. Vervolgens ontwikkelde ze SpaarWijs, een programma voor financiële educatie om scholieren te helpen hun geldzaken te begrijpen, beheren en plannen. “Willen we gelijke kansen, een belangrijk onderwijsdoel, dan moet financiële educatie een vast onderdeel worden van het curriculum”, bepleit ze.

De promovenda, verbonden aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en lerarenopleider Economie, onderzocht in welke mate scholieren binnen verschillende onderwijstypen – vmbo, havo en vwo – in Nederland financieel geletterd zijn en wat hierbij van invloed is.

Het onderwijstype van de leerlingen blijkt van invloed te zijn als het gaat om financieel kunnen plannen. Daarnaast blijkt er een grote kloof te zijn in financiële kennisscores tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus.