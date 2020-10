Voor het eerst zijn meer dan 11.000 positieve coronatests gemeld in een etmaal tijd. Het is niet duidelijk of dit meldingen zijn die later zijn binnengekomen door de storing van woensdag. Toen kwamen aanzienlijk minder meldingen binnen dan in de dagen ervoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 11.141 meldingen van positieve tests. Op donderdag kwamen er 10.276 nieuwe gevallen bij.