Politie deelt 118 boetes uit tijdens controles op snelweg

In het westen van het land zijn donderdag bij een handhavingsactie van de politie 118 bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen. Vooral voor niet handsfree bellen werden veel bestuurders staande gehouden, 48 keer in totaal. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren vanwege een grove snelheidsovertreding en asociaal rijgedrag, meldt de politie vrijdag.

Agenten reden voor de controle in onopvallende auto’s op de A12, A13, A4 en A20. Ook een onopvallende bus werd ingezet, van waaruit agenten werden getipt over bestuurders die niet handsfree aan het bellen waren.

Veertig keer werd een fikse snelheidsovertreding geconstateerd, waarbij een bestuurder met 195 kilometer per uur, waar 100 het maximum was, de kroon spande. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Hetzelfde geldt voor een bestuurder, die niet alleen te hard, maar ook asociaal reed. Zo was deze automobilist aan het bumperkleven en haalde de bestuurder rechts in.

Verder werden boetes uitgedeeld voor te gladde banden, bumperkleven, afsnijden van andere auto’s en het niet dragen van de autogordel.