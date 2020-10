Rechtszaak over afsteekverbod vuurwerk Rotterdam

Bij de rechtbank in Rotterdam dient vrijdag een kort geding waarin het afsteekverbod van vuurwerk in de Maasstad de inzet is. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Stichting VuurwerkCheck en 15 Rotterdamse vuurwerkwinkeliers hebben de gemeente voor de rechter gedaagd om helder te krijgen wat wel en wat niet mag.

Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland waar een afsteekverbod voor het hele gemeentelijke gebied in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, gemeentelijke regels) is opgenomen. Dit heeft grote gevolgen voor de Rotterdamse vuurwerkondernemers, aldus de organisaties.

De Rotterdamse gemeenteraad stemde in april in met een wijziging van de APV waardoor een vuurwerkverbod mogelijk werd. Nadat de gemeente bezwaren van de branche naast zich had neergelegd, werd besloten tot een gang naar de rechter.

De branche heeft geen bezwaar tegen vuurwerkvrije zones, maar ziet een algeheel afsteekverbod niet zitten. Zij vindt dat een kleine groep raddraaiers het niet voor de rest van Rotterdam mag verpesten.