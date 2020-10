Rutte wil de Tweede Kamer in als hij geen premier wordt

Mark Rutte wil zoals verwacht opnieuw lijsttrekker van de VVD worden, maar als hij geen premier wordt na de volgende verkiezingen dan wordt hij Tweede Kamerlid. Dat zegt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf. Rutte leidt het land sinds 2010.

“Ik wil heel graag nog een keer vier jaar minister-president zijn. Als dat niet lukt, ga ik de Tweede Kamer in”, aldus de 53-jarige Rutte. Hij heeft vorige week de knoop definitief doorgehakt. “Mijn overtuiging is dat ik de idee├źn en de energie heb om door te gaan.”

Hij gaat voorlopig geen campagne voeren voor de verkiezingen die in maart volgend jaar zijn. “Omdat ik vind dat ik in deze tijd al mijn focus op de coronacrisis moet richten. Het voelt niet goed om nu campagne te gaan voeren”, zegt hij in de krant.