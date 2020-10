Ziekenhuizen willen 600 miljoen euro extra wegens corona

Zonder extra geld komt het aanbod van zorg in ons land in het geding. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de NVZ moet het kabinet het komende jaar met 600 miljoen euro voor de ziekenhuiszorg over de brug komen. De vereniging wil ook dat onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders wordt opgeschort.

“De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd zien de ziekenhuizen de inkomsten teruglopen doordat reguliere zorg wordt uitgesteld. Terwijl er juist extra geld nodig is om meer zorgmedewerkers aan te trekken en de uitgestelde zorg op een later moment in te halen”, aldus de organisatie.

“We worden voor onmogelijke keuzes gesteld. Ziekenhuizen kunnen niet bezuinigen en tegelijkertijd personeel beter betalen, zorg inhalen en investeren met geld dat er niet is”, vult NVZ-voorzitter Ad Melkert aan.

Ziekenhuizen werken op dit moment volop mee aan de vereiste samenwerking om alle nood te lenigen, zegt de vereniging verder. “Samenwerking is nu meer dan ooit nodig en betekent dat de concurrentie tussen ziekenhuizen on hold wordt gezet. Hier passen het beste gezamenlijke financiële afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij”, stelt Melkert.