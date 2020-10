Bemanning marineschip in quarantaine na coronabesmettingen

De hele bemanning van het marineschip Zr. Ms. Zeeland is in quarantaine gegaan nadat bij opvarenden corona is vastgesteld. Het gaat om 96 opvarenden. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving hierover door het AD.

Afgelopen woensdag kregen twee bemanningsleden last van klachten. Zij werden positief getest op het coronavirus. Dat gebeurde tijdens een trainingsmissie die op maandag was gestart en gepland was bij Denemarken en Zweden. Toen de besmettingen waren vastgesteld, besloot de commandant terug te keren naar Den Helder.

Inmiddels is ook een derde bemanningslid positief getest op corona. De meeste bemanningsleden zitten nu thuis in quarantaine, een klein deel verblijft in kamers in het marinecomplex in Den Helder.