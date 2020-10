Politie beëindigt illegaal feest in werfkelder in Utrecht

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest beëindigd in Utrecht. Het feest vond plaats in een werfkelder aan de Oudegracht. Een deel van de aanwezigen kreeg een boete. Sommigen wisten de politie te ontvluchten. Toen die later in de nacht wilden terugkeren naar het feest hield de politie hen aan.

De politie kreeg rond 01.10 uur een melding binnen dat er een feest gaande was. Agenten gingen ter plaatse en troffen een groep van ongeveer 50 mensen aan die aan het feesten waren. De coronaregels werden niet nageleefd.

De aanwezigen volgden de aanwijzingen van de agenten niet en dat leidde tot een grimmige sfeer richting de politie. Die moest uiteindelijk zelfs de wapenstok gebruiken. Een deel van de aanwezigen wist weg te komen. In totaal werden 28 mensen die aanwezig waren in het pand bekeurd.

Een deel van de mensen die de politie wisten te ontvluchten, probeerde volgens de politie later in de nacht weer terug te keren naar de Oudegracht. Hierop werden zij aangehouden. Het gaat om 12 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar uit onder meer Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Dordrecht, Roosendaal en Amstelveen. Nadat ze een boete hadden gekregen, werden ze weer vrijgelaten.