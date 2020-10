Rutte: coronavirus trekt zware wissel op samenleving

Premier Mark Rutte heeft zaterdagavond, tijdens de Protestantse Lezing die hij hield op het Petrus Festival in Den Haag, uitgebreid stilgestaan bij de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. “We kunnen er niet omheen: het coronavirus trekt een ongelooflijk zware wissel op onze samenleving. Op iedereen die door corona een geliefde moet missen. Op mensen die er nu heel ziek van zijn, of die worstelen met de lichamelijke en mentale nasleep van het virus. Op jongeren én ouderen die vanwege alle sociale beperkingen te maken krijgen met spanningen achter de voordeur, met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Of op al die ondernemers van wie het bedrijf op omvallen staat en op de mensen die dreigen hun baan te verliezen.”

Volgens Rutte nemen de spanningen bij de mensen toe, “maar onderliggend is en blijft Nederland een land van vrijwilligers en onderling hulpbetoon. Een land van boodschappen doen voor elkaar en een pannetje soep voor de zieke buurvrouw. Ook tijdens deze tweede golf zijn er nog altijd meer mensen met geduld en compassie, dan met een kort lontje.”

Rutte sprak wegens corona in een bijna lege Kloosterkerk in Den Haag tot de mensen thuis, die de toespraak online konden volgen.

De premier stond ook stil bij de vraag ‘Is een goed leven een perfect leven?’ Volgens hem kan iedereen een goed en betekenisvol leven leiden, maar gaat het vooral om begrippen als ‘Heb u naaste lief als uzelf’ en ‘gezamenlijkheid’. “Het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan”, zei Rutte.

Het eerste Petrus Festival is georganiseerd door de Protestantse Kerk, ter ere van Hervormingsdag.