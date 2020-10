Vier aanhoudingen in azc in Grave na vechtpartij

De politie heeft in het asielzoekerscentrum (azc) in Grave (Noord-Brabant) vier personen aangehouden die betrokken zouden zijn bij een grote vechtpartij. Een persoon raakte hierbij lichtgewond en is ter plaatse door medewerkers van het azc behandeld, meldt de politie.

Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding dat er een grote vechtpartij aan de gang was en ging er met meerdere politieauto’s naar toe. Ook werd een helikopter ingezet.