Een auto met vier inzittenden is in nacht van zaterdag op zondag rond 01.45 uur op de Buorren in de Friese plaats Terherne tegen een brug aangereden. Drie van de vier zijn volgens de politie afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Het is onbekend hoe het ernstige ongeluk heeft kunnen gebeuren. We doen daar onderzoek naar”, zegt een politiewoordvoerster.