Drie arrestaties na schietincident in Meerssen

De politie in Meerssen (Limburg) heeft zondag drie personen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in de Beekstraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie kreeg een melding dat er vanuit een auto was geschoten op een groepje jongeren. De drie verdachten gingen er vervolgens vandoor, maar agenten konden de auto in de plaats Rothem aanhouden. De verdachten komen uit Meerssen. Hun identiteit is nog niet bekend.

Ook de aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.