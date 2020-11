Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vanaf de nacht van zondag op maandag. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor het noordwesten van het land.

Vanaf de nacht naar maandag kunnen in het noordwesten zware windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen, vlak aan zee van 90 kilometer per uur. De wind komt uit zuidwestelijke richting. In de tweede helft van maandagmiddag neemt de wind af en verdwijnen volgens het KNMI de zware windstoten.