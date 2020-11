5G: Wat is het en waar heb je het voor nodig?

T-Mobile heeft net bekendgemaakt dat ze vanaf nu landelijke dekking van 5G aanbieden. Landelijke dekking betekent dat 90 procent van de Nederlanders binnen het dekkingsgebied wonen. Er is veel discussie geweest over 5G, maar voor een grote groep mensen is het nog altijd onduidelijk waar het precies over gaat. Wat is 5G, waarom zou je het wel of niet willen, en wat heb je ervoor nodig?

Van 4G naar 5G

In 2013 kregen we 4G. 5G is daar de opvolger van. Het is de bedoeling dat dit ons mobiel internet sneller, stabieler en betrouwbaarder maakt. Onder ideale omstandigheden kan de downloadsnelheid oplopen tot 1 gigabit per seconde – vele malen sneller dan nu. Het downloaden van een complete Netflix-serie duurt dan nog maar een paar minuten in plaats van een half uur. Op het juiste moment ‘Gelukkig nieuwjaar!’ appen gaat in dat geval ook een stuk makkelijker.

Beter netwerk in 2022

Met 5G kan met dezelfde hoeveelheid energie meer informatie sneller worden verstuurd. Dat is echter voor een deel nog toekomstmuziek. 5G is wel al sneller dan 4G, maar voor 1 Gbit/s is een hogere frequentieband nodig dan nu wordt gebruikt. Die ideale frequentie wordt pas in 2022 geveild, als onder andere Defensie hem niet meer nodig heeft. Omdat hogere frequenties een kleiner bereik hebben, zijn er ook meer zendmasten nodig.

5G-telefoons

Maar je gaat er met 5G dus wel al wat op vooruit nu. Tenminste, als je telefoon en abonnement daarvoor geschikt zijn. Voor 5G-internet heb je een nieuwer model smartphone nodig, waar een 5G-modem in zit. Mocht je dus net als iedereen nog een excuus zoeken om de iPhone 12 met abonnement aan te schaffen: hierbij heb je ‘m.

5G-providers

Ook heb je het juiste abonnement nodig om van 5G gebruik te kunnen maken. T-Mobile biedt dat soort abonnementen dus aan, maar ook Vodafone en KPN hebben 5G-ready-abonnementen. Welk abonnement het beste bij je past, ligt een beetje aan je wensen. Bel je veel, gebruik je veel internet, vind je klantenservice belangrijk? Je kunt tegenwoordig makkelijk via allerlei sites een telefoonabonnement vergelijken. Op dit soort sites zie je alle telefoons met abonnement van alle providers in één overzicht.

Straling en 5G

De discussie rondom 5G gaat over de vraag wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Teveel straling is niet goed voor ons – zoals vaak geldt wanneer we ergens ‘teveel’ van krijgen. Omdat er meer zendmasten nodig zijn en een hogere frequentie wordt gebruikt, zijn tegenstanders bang dat het 5G-netwerk ons blootstelt aan teveel straling.

5G en de gezondheidsnorm

Al het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van straling geeft echter aan dat we daar ruimschoots onder zitten. De EU hanteert stralingslimieten op basis van al dit onderzoek. In Nederland houdt het RIVM in de gaten of ons 5G-netwerk daaronder blijft. Recentelijk bleek nog uit één van hun onderzoeken dat dit nu het geval is.

Mocht 5G evengoed nog even buiten je bereik vallen: weet dat je niet alleen bent. Nokia en NASA willen een netwerk aanleggen op de maan, maar ook daar zal dat voorlopig een 4G-netwerk zijn.