André Kuipers schenkt vlag die mee ging naar ISS aan Rijksmuseum

Astronaut André Kuipers heeft maandagochtend een Nederlandse vlag die hij meenam naar het internationale ruimtestation ISS overhandigd aan het Rijksmuseum. Het ISS is maandag precies twintig jaar onafgebroken bemenst.

Kuipers nam de vlag mee tijdens zijn 193 dagen durende verblijf in de ruimte in 2011. Aan boord van het ISS (International Space Station) voerde de astronaut meer dan vijftig wetenschappelijke experimenten uit. De vlag diende als decor tijdens live videoverbindingen met de aarde. Op de vlag staan handtekeningen van meerdere mede-ruimtevaarders.

André Kuipers is tot nu toe de enige Nederlandse bewoner geweest van het ISS. “Mijn verblijf als eerste Nederlander in het ISS is onderdeel van onze nationale ruimtevaartgeschiedenis”, aldus de astronaut. “Het Rijksmuseum is in mijn ogen de meest geschikte plek om dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor het nageslacht te bewaren.” Het museum zal de vlag exposeren in het Atrium. Kuipers had ook een kleinere versie van de vlag mee in het ISS. Die is door hem geschonken aan koning Willem-Alexander.