CNV wil fonds om personeel in quarantaine door te betalen

Het CNV wil dat het kabinet snel een ‘quarantainefonds’ invoert voor bedrijven die in de knel komen omdat ze loon moeten doorbetalen aan personeel dat vanwege corona in quarantaine moet en niet thuis kan werken.

Volgens de christelijke vakvereniging kunnen veel werkgevers de verplichte loondoorbetaling nu niet opbrengen. Dit blijkt uit meldingen die het CNV binnenkrijgt vanuit de schoonmaak, vervoer, winkels en industrie. Werkgevers verplichten hun werknemers om dan toch maar naar de werkplek te komen. “Onacceptabel”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Iemand die in quarantaine moet, maar toch naar het werk gaat, kan daar weer tientallen mensen besmetten. En dat in een tijd waarin het aantal besmettingen via de werkvloer steeds meer oploopt.”

Het ‘quarantainefonds’ zou alleen bedoeld zijn voor sectoren als vervoer, schoonmaak en industrie en kleine mkb-bedrijven. Fortuin: “Grote supermarkten hoeven niet aan te kloppen bij het quarantainefonds. De winsten rijzen daar de pan uit. Ook bij andere florerende sectoren en de overheid moet het geen probleem zijn om het loon door te betalen.”