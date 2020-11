‘Groei coronadrukte ziekenhuis kan deze week tot stilstand komen’

De druk op de ziekenhuizen groeit steeds minder snel. Een paar weken geleden steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 30 tot 45 procent per week, de afgelopen zeven dagen was dit ongeveer 13 procent. “Als de maatregelen die het kabinet drie weken geleden heeft genomen, zo’n effect hebben dat ze leiden tot een daling van het aantal besmettingen, moet je in de komende dagen zien dat de stijging van de druk tot stilstand komt”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Dat het aantal positieve tests de laatste paar dagen daalt, noemt Kuipers “geruststellend, maar het zijn nog steeds substantiële aantallen. Een paar weken geleden gingen we van 3000 positieve tests per dag naar 3500 naar 4000 naar 5000. Nu het daalt naar minder dan 9000, moeten we niet gaan denken: hoera. Ziekenhuizen nemen 250 tot 300 patiënten per dag op.”

Of de groei inderdaad stilvalt, hangt af van het zogeheten reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt onder de bevolking. Het meest recente betrouwbare cijfer is 1,16, maar dat is van begin oktober. Vermoedelijk is het inmiddels gezakt tot iets onder de 1, wat betekent dat het virus langzaam uitdooft. Hoe minder mensen nu besmet raken, hoe sneller de druk op de ziekenhuizen straks daalt.

Kuipers: “Voor iedere week die we nu extra stijgen, heb je straks drie weken nodig om te dalen. Als het reproductiegetal nu 0,9 is, ben je pas ver na de kerst op het niveau waarop je alle reguliere zorg kunt hervatten. Bij een getal van 0,5 daal je sneller en bij 0,3 gaat het nog sneller.”

Nieuwe maatregelen van het kabinet zijn in de ogen van Kuipers aantrekkelijk voor de ziekenhuizen, ook al duurt het even voordat de regels effect hebben. “Als het reproductiegetal nu al onder de 1 is, hebben de maatregelen geen gevolgen voor wanneer we de piek bereiken, maar wel voor hoe snel we daarna dalen.”

Er is ook een mogelijkheid dat het aantal opgenomen patiënten niet afvlakt, maar blijft stijgen, ook al is het langzamer dan voorheen. Bij een ongeremde groei behandelen ziekenhuizen eind november 4500 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 1100 op de intensive cares, voorspellen de computermodellen. Momenteel liggen 2545 coronapatiënten in een ziekenhuis, vrijwel exact zoals dezelfde modellen hadden berekend. Bij een langzamere groei duurt het langer om dat niveau te bereiken.