Nederland bestelt ruim 9 miljoen coronasneltests

Nederland heeft 9,2 miljoen coronasneltests besteld bij het Amerikaanse bedrijf BD. Die tests kunnen binnen een kwartier uitsluitsel geven of iemand het coronavirus onder de leden heeft. De eerste 1,2 miljoen tests worden halverwege deze maand afgeleverd, meldt het bedrijf.

Nederland had al een bestelling voor 1,2 miljoen tests, maar heeft die uitgebreid met nog eens 8 miljoen tests. BD verwacht de volledige order in juni volgend jaar te hebben geleverd.

Volgens BD is de Nederlandse overheid de eerste in Europa die een contract sluit met het bedrijf, dat ook tests maakt voor onder meer griep. Sinds september zijn de tests van BD in Europa toegelaten. In de Verenigde Staten kreeg het een noodgoedkeuring. Wat de order voor de miljoenen sneltests kost, is niet bekendgemaakt.