Officieel warmste novemberdag ooit gemeten

Opnieuw is maandag een weerrecord gesneuveld. Niet eerder werd het in november zo warm, meldt Weeronline. In De Bilt steeg net voor het middaguur de temperatuur naar 19,1 graden en daarmee is het officieel de warmste novemberdag ooit gemeten.

Het oude record stond op 6 november 2018, toen het in De Bilt 19,0 graden werd. De huidige temperatuur van 19,1 graden is gelijk aan de gemiddelde temperatuur in het midden van september.

Eerder op de dag werden ook al twee weerrecords verbroken. Afgelopen nacht steeg de temperatuur in De Bilt om 01.10 uur naar 17,5 graden. Daarmee is het officieel de warmste 2 november en de warmste novembernacht ooit gemeten.