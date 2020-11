Rutte spreekt van verschrikkelijke aanslag in Wenen

Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven getoond met de slachtoffers van de vermoedelijke terreurdaad die maandagavond plaatsvindt in Wenen. Rutte spreekt van “een verschrikkelijke aanslag”.

“Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad”, aldus de premier op Twitter.

De Nederlandse ambassadeur in Oostenrijk roept mensen in Wenen op om binnen te blijven. “De politie-inzet in Wenen gaat nog door. Als u in de stad bent, blijf binnen!”, schrijft Aldrik Gierveld op Twitter.