Speelfilm Buladó is Nederlandse inzending voor Oscars

De speelfilm Buladó is de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film van regisseur Eché Janga, met onder anderen Everon Jackson Hooi, Tiara Richards en Felix de Rooy, dingt mee in de categorie International Feature Film.

De film is geselecteerd uit dertien aanmeldingen door een commissie, bestaande uit mensen uit de Nederlandse filmindustrie. Op 15 maart worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt. De 93e Oscaruitreiking is op 25 april 2021. Eigenlijk was die gepland op 28 februari, maar vanwege de coronacrisis is de uitreiking uitgesteld.

Buladó ging op 25 september in première op het Nederlands Film Festival en werd bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Film. Het verhaal gaat over een familie op Curaçao en is deels gebaseerd op een lokale slavensaga. Het is de tweede speelfilm van regisseur Eché Janga.