108 meer mensen opgenomen wegens corona

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653, 108 meer dan maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze patiënten liggen er 2044 op een verpleegafdeling en dus buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 609 Covidpatiënten (waarvan 2 in Duitsland), 22 meer dan de dag ervoor.

Er liggen 449 patiënten om andere redenen dan corona op de ic, 34 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1058 (waarvan 2 in Duitsland), 56 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames is 364 in de kliniek en 59 op de ic.

In de afgelopen 24 uur zijn er 29 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie 5 ic-patiënten.

.