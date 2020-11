Bibliotheekbranche baalt, maar begrijpt sluiting van twee weken

Alle bibliotheken moeten vanaf woensdagavond 22.00 uur dicht. De Vereniging van Openbare Bibliotheken baalt dat het geen uitzonderingspositie heeft gekregen in de extra maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. “Bibliotheken vervullen een rol in het voorkomen van een sociaal isolement bij mensen”, stelt interim-directeur Anton Kok. “Het is jammer dat het kabinet dat niet zo ziet.”

Toch heeft de branchevereniging begrip voor de strengere regels, ondanks de teleurstelling. “Als er zich één branche goed aan de anderhalvemetermaatregel houdt, dan zijn wij het wel”, aldus Kok. “Aan de andere kant begrijpen we de extra maatregelen. De druk op de zorg neemt toe. Het motto is ‘alle kleine beetjes helpen’, geen enkele branche wordt gespaard.”

Minimaal twee weken de deuren dicht zorgt niet voor financiële problemen bij de bibliotheken. “Wij zingen het wel uit. Vanaf woensdag zullen we mensen zoveel mogelijk oproepen om gebruik te maken van onze online- en afhaalbieb. Die services gebruikten we ook tijdens de eerste lockdown.”