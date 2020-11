CWZ volgt gezondheid ex-coronapatiënten via app

Veel patiënten houden na besmetting met het coronavirus langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) zet als eerste ziekenhuis in Nederland samen met digitale partner Luscii de thuismonitoring app ‘CWZ Thuis – na corona’ in om ex-corona patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat te bieden.

Lange termijn effecten corona

Er wordt steeds meer duidelijk over de lange termijn effecten van het coronavirus. De nasleep verschilt per persoon. Longarts Jürgen Hölters: “De één heeft verminderde conditie of kortademigheid, de ander gewichtsverlies, weer een ander angsten, depressieve klachten of geheugenproblemen. Dat kan soms maandenlang duren. Wij vinden het belangrijk om al in een zo vroeg mogelijk stadium te kijken welke klachten iemand heeft, zodat wij daar de juiste zorgverlener en behandeling aan kunnen koppelen. Daarin willen we de patiënt zelf de regie en letterlijk iets in handen geven om hun herstel te bespoedigen. “

‘CWZ Thuis – na corona’

CWZ heeft hiervoor samen met digitaal partner Luscii de unieke app ‘CWZ Thuis – na corona’ ontwikkeld. In de app vullen patiënten vragen in over de algemene gezondheid, kortademigheid, lichaamsbeweging, reuk/smaak, gewicht, eventuele angsten, somberheid, concentratievermogen en vermoeidheid. De antwoorden zijn zowel in feiten en cijfers als in grafische weergaves te bekijken, waarin het beloop van de klachten goed is te zien. Op basis van deze informatie kan CWZ in een vroeg stadium eenvoudig bepalen of een patiënt corona nazorg nodig heeft, van welke zorgverlener en op welke manier. Dat kan een consult bij de arts zijn of advies van de diëtist, maar ook oefeningen van de fysiotherapeut. Hierdoor kan CWZ gericht zorg op maat leveren.

Daan Dohmen, CEO bij Luscii: “Mooi om te zien hoe CWZ gebruikt heeft gemaakt van onze digitale bouwstenen om specifiek voor de nazorg bij corona een Luscii Special op maat te ontwikkelen. De nasleep van corona heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten. Het is fijn als de app hen houvast kan bieden en we kunnen bijdragen aan de wetenschap over het verloop van Covid-19.”

Capaciteit voor ‘gewone’ patiënten

De gegevens die de patiënten invoeren in de app worden in eerste instantie afgehandeld door een medisch callcenter, vertelt longarts Jürgen Hölters. “Hierdoor blijft er capaciteit over voor andere patiënten. Zo kunnen wij aandacht blijven schenken aan de ‘gewone’ longpatiënten. Juist in tijden waarin de reguliere zorg afgeschaald moet worden om ruimte te creëren voor coronapatiënten is dat belangrijk.”

Veilig gevoel

Inmiddels gebruiken steeds meer patiënten de ‘CWZ Thuis – na corona’ app. Een vijfde van de patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis is opgenomen, geeft elke vier weken meldingen door over restklachten. Jürgen Hölters: “We horen van deze ex-corona patiënten terug dat ze het erg prettig vinden dat een zorgverlener via de app meekijkt hoe het nu thuis gaat en dat deze ingrijpt wanneer dat nodig is. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vergeet ook niet dat het ontzettend heftig is wat deze mensen hebben meegemaakt! Voor ons als zorgverleners is de app zeker nu in deze digitale tijd bij uitstek een mooi middel om verbinding te houden met deze groep en hen met zorg op te maat verder te helpen herstellen.”

Meer informatie over de app ‘CWZ Thuis – na corona’ vindt u op www.cwz.nl