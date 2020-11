‘Houd podia, musea en bibliotheken open voor lokaal publiek’

Houd musea, podia en bibliotheken open voor bezoekers uit de regio. Die oproep doet de culturele sector aan het kabinet, meldt belangenorganisatie Kunsten ’92.

De culturele instellingen lopen vooruit op de persconferentie van dinsdagavond, waarin het kabinet vermoedelijk weer nieuwe coronamaatregelen aankondigt. Mogelijk gaat het ook om een tijdelijke sluiting van musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen.

De culturele organisaties willen bezoekers in hun omgeving “een lichtpunt blijven bieden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid van ons allen”. Hiermee willen ze ook de mogelijkheid bieden aan artiesten en kunstenaars om op te blijven treden voor een livepubliek.

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft de oproep aan het kabinet gedaan en stelt voor dat instellingen met regionale campagnes het publiek oproepen de culturele organisaties in hun eigen woonomgeving te bezoeken. “Want bij iedere inwoner van ons land is een podium, museum of bibliotheek in de buurt. De openstelling van deze organisaties biedt hen de gelegenheid om veilig en verantwoord buiten de eigen woning afleiding te vinden wanneer de corona-beperkende maatregelen tijdelijk nog verder moeten worden aangescherpt.”

Op dit moment mogen er nog dertig personen naar een voorstelling en werken musea met tijdvakken.