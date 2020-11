‘Kabinet neemt terecht nieuwe coronamaatregelen’

Liefst 80 procent van de Nederlanders vindt het terecht dat het kabinet met nieuwe coronamaatregelen is gekomen. Een aantal respondenten pleit zelfs voor een totale lockdown, meldt Hart van Nederland op basis van een representatief onderzoek onder 2500 mensen. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat 17 procent het niet eens is met de strengere maatregelen.

Ondanks de zware maatregelen zijn de meeste Nederlanders nog steeds positief. Ruim 70 procent van de ondervraagden zegt de coronamaatregelen vol te houden, ook al duurt het lang.

Bijna 24 procent geeft juist aan “helemaal klaar” te zijn met de coronamaatregelen en lijkt het niet lang meer vol te houden. De onderzoekers stellen verder dat ruim 60 procent van de Nederlanders vertrouwen heeft in het beleid. Dat is licht gestegen in vergelijking met eerder onderzoek.