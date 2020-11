Kamer wil importverbod van bont van pelsdieren om coronavirus

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich sterk gaat maken voor een Europees importverbod op bont en bontproducten van pelsdieren. Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenfokkerijen is inmiddels besmet met het coronavirus.

Een motie waarin de Partij voor de Dieren, gesteund door GroenLinks en D66, vraagt om de invoer van bont(producten) van pelsdieren te stoppen, kreeg steun van een meerderheid van de Kamerleden dinsdag. De motie was door het kabinet ontraden omdat een Europees handels- en importverbod niet haalbaar zou zijn.

Volgens de Partij voor de Dieren wijzen deskundigen erop dat de bontindustrie mogelijk de ontbrekende schakel kan zijn bij het overspringen van het coronavirus van dier op mens in China. Daarmee vormt de bontindustrie een groot gevaar voor de volksgezondheid, aldus de partij.

Uit vrees dat nertsenbedrijven ‘reservoirs’ blijven vormen waar het coronavirus kan rondwaren, besloot het kabinet in augustus vroegtijdig een eind te maken aan de nertsenhouderij. In het voorjaar moet met deze bedrijfstak worden gestopt. Dat is drie jaar eerder dan gepland.