Last van een winterdip? Niet met deze tips!

De dagen worden korter en dat betekent dat we de komende tijd steeds meer daglicht gaan missen. Dit kan resulteren in een zogenaamde winterdip, onder andere door een tekort aan serotonine. Vermoeidheid, een gebrek aan interesse, niet uit bed willen komen, meer willen eten en je down voelen. Hoe kan je jezelf ondersteunen de komende donkere maanden, zodat je niet verandert in een bankzitter?

Veel mensen willen het liefste wegkruipen onder een deken en alleen nog maar Netflix kijken als ze last hebben van een winterdip. Stukje chocola erbij, en het lijkt alsof het even goed gaat. Niets is minder waar. Deze maanden vragen juist om activiteit en een extra dosis zelfzorg. We kunnen de donkere dagen de schuld geven van onze impasse, maar we kunnen zelf veel doen om ook tijdens deze wintermaanden met veel zin elke ochtend op te staan.

Verlichting

Allereerst is daar het puntje verlichting. Nu we massaal thuis aan het werk zijn en het buiten donkerder wordt, vraagt dit meer van onze ogen. De felle lampen in kantoorruimtes zorgen voor een goed verlichte werkplek, zodat het contrast niet zo groot is als je van je scherm wegkijkt. Dit is rustig voor je ogen. Het is daarom belangrijk dat je thuis een werkplek creëert met veel daglicht en een extra lamp. Dit kan een tafellamp zijn. De lamp moet vooral de ruimte waar je in wegkijkt goed uitlichten. Lampen van Directlampen zorgen ervoor dat het contrast tussen je schermverlichting en verlichting in de ruimte minimaal is.

Jezelf uitlaten

Zoveel mogelijk daglicht opsnuiven, dat is essentieel tijdens de donkere maanden. Ga dus buiten wandelen, als het kan elke dag. Zelfs een korte wandeling van 20 à 30 minuten levert al gezondheidsvoordelen op. Daglicht is van belang, omdat het mede ons bioritme bepaalt. Voldoende daglicht zorgt ervoor dat we beter slapen, wat ook weer goed is voor ons humeur. Neem dus voldoende pauzes op een dag, trek je jas aan, ga naar buiten en laat jezelf uit. Vind je het saai om in je eentje te lopen? Luister dan naar een inspirerende podcast.

Vitamine D

Door een gebrek aan daglicht kan je een tekort aan vitamine D krijgen. Nu wordt het slikken van deze vitamine extra aangeraden tijdens deze coronaperiode, dus koop een supplement en slik dagelijks vitamine D. Wat extra vitamine C en zink erbij, en je immuunsysteem is heel blij met je. Pas ook je voedingspatroon aan tijdens de winter. We hebben de neiging om meer te eten, terwijl dit in principe niet nodig is. Vaak doen we dit vanuit een comfort. Eet veel verse groentes, eet matig vlees en vis, let op de hoeveelheid koolhydraten, vermijd suikers en drink zo min mogelijk alcohol.

Slapen

Ga je graag laat naar bed? Kijk of je je ritme wat kan aanpassen de komende maanden. Zorg er in ieder geval voor dat je vóór elf uur in bed ligt, want ja, het is echt waar, de uren voor middernacht tellen dubbel. Slapen wordt door veel mensen ondergewaardeerd, terwijl het essentieel is. Wat dat betreft kunnen we veel leren van dieren. Zorg voor vaste tijden om te slapen en op te staan. Een vast ritme hebben, is belangrijk om je goed te voelen. Kortom, deze wintermaanden vragen om wat extra zelfzorg en wie is dat meer waard dan jij?