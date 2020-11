Minister kan niks doen aan inperking Opsporing Verzocht

Minister Arie Slob (Media) kan niets doen aan de plannen die de NPO heeft om het programma Opsporing Verzocht in te perken. Wettelijk is vastgelegd dat een bewindspersoon zich niet inhoudelijk mag bemoeien met keuzes van de media, zei hij dinsdag tijdens het vragenuurtje. “Dat is een rode lijn die ik niet over mag gaan.”

50PLUS-Kamerlid LĂ©onie Sazias vroeg hem om bij de publieke omroep aan te dringen op het behoud van het programma zoals het nu is. Volgens Sazias is het programma over politiezaken, waarin kijkers wordt gevraagd om informatie en ook tips worden gegeven, van groot algemeen belang. Bovendien zijn het vooral ouderen die het programma waarderen en het op televisie bekijken en niet via internet, aldus Sazias.

Ze wees erop dat de politie woedend is dat de NPO de wekelijkse uitzending van 50 naar 30 minuten wil inkorten, later op de avond wil uitzenden en de zomerstop wil verlengen van zes naar veertien weken. “Criminelen houden geen zomervakantie”, haalde het Kamerlid de politie aan. Ze wil op zijn minst dat Slob zich uitspreekt over het grote belang van dit televisieprogramma.

Maar de minister hield het erop dat hij het belangrijk vindt dat politieberichten aan de orde komen. Volgens hem denkt de NPO na over andere vormen en platforms om aandacht hieraan te schenken. “Het onderwerp is niet van tafel, maar alleen de vorm staat ter discussie”, aldus de minister. Ook CDA en SGP benadrukten het grote maatschappelijke belang. Zo zou een derde van de zaken worden opgelost die in het AVROTROS-programma zijn geweest.