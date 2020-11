Musea: begrip voor sluiting, maar blij dat het tijdelijk is

Musea hebben begrip voor de keuze van een tweeweekse sluiting, die dinsdagavond werd aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge. Zij kondigden daarin verscherpte coronamaatregelen aan waarbij na woensdag in heel Nederland publieke locaties, binnen en buiten, voor twee weken sluiten.

“Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, en dat is de belasting in de zorg terugdringen. Daarmee hebben we er begrip voor dat musea twee weken moeten sluiten”, zegt Mirjam Moll van de Museumvereniging. “Wel zijn we blij dat het een overzichtelijk periode is. Het is een goed vooruitzicht dat we daarna weer teruggaan naar de huidige maatregelen, waarbij we natuurlijk hopen snel nog verder af te kunnen schalen naar niveau ‘waakzaam’, waarin veel meer mogelijk is.”

De creatieve sector deed dinsdagochtend nog het voorstel om reisbewegingen verder te beperken door alleen open te blijven voor bezoekers uit de regio. “Maar het is de afweging van het kabinet en dat blijkt dus niet mogelijk”, zegt Moll.

Het Rijksmuseum zegt in een schriftelijke verklaring “begrip te hebben voor de maatregelen die de overheid moet treffen, maar voor ons is dit een grote klap. Dit betekent niet alleen dat we onze basistaak, om publiek kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en geschiedenis, niet meer kunnen uitoefenen, maar ook heeft het grote financiële gevolgen.”