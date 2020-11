Oppositie optimistisch na gesprek over woonbegroting

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA hebben goede hoop dat ze het met de regering eens kunnen worden over de woonbegroting. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede of Eerste Kamer en heeft dus steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te loodsen.

De twee linkse partijen hebben een paar speerpunten waarop ze toezeggingen willen van het kabinet: ze willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van wijken en de verhuurdersheffing voor woningcorporaties verlagen.

Ook willen ze een maatregel van tafel die ze zelf de ‘single straf’ noemen. Het gaat daarbij om het kabinetsplan om mensen alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking te laten komen als ze minder dan 35.000 euro bruto per jaar verdienen. Nu is die inkomensgrens nog ongeveer 38.000 euro. Daarmee wordt een sociale huurwoning voor singles met een middeninkomen onbereikbaar, zeggen de twee partijen.

Enkele weken geleden kwamen de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) ook al praten met de partijleiders Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GL) . Toen vonden de twee dat het kabinet met lege handen was gekomen, dinsdag waren ze aanzienlijk positiever. Ze zagen een “andere houding” van het kabinet, zeiden ze na afloop.

Op welke punten zij en het kabinet elkaar zijn genaderd, zeiden Asscher en Klaver niet.