Pathé baalt maar begrijpt besluit over bioscopen

Pathé baalt dat het voorlopig de deuren moet sluiten vanwege de verscherpte coronamaatregelen. Toch begrijpt de bioscoopexploitant, met 30 bioscopen en ruim 200 zalen de grootste van Nederland, dat het nodig is.

“De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat altijd voorop, en daarom volgen wij te allen tijde de richtlijnen van de overheid en het RIVM”, laat een woordvoerder weten. Bezoekers die al een kaartje hadden gekocht voor de komende twee weken krijgen hun geld terug. Voor abonnees wordt ook een passende oplossing gezocht.

Pathé benadrukt dat alle bioscopen de afgelopen maanden “zo veilig en hygiënisch” mogelijk zijn ingericht en dat er naar eigen zeggen geen enkele corona-uitbraak in een van de zalen is geconstateerd.

De bioscoopbranche deed eerder dinsdag al een oproep aan de politiek voor extra financiële steun vanwege de coronacrisis. Nu de zalen weer worden gesloten gaan er bioscopen en filmtheaters omvallen in de komende periode, zo waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

Het is de tweede keer dat de bioscopen vanwege corona moeten sluiten. In juni gingen de deuren weer open voor een beperkt publiek. Eerst waren dat er maximaal dertig, later honderd en daarna opnieuw dertig.

Sinds de heropening heeft Pathé echter al meer dan twee miljoen bezoekers ontvangen. De grootste hits in de periode na de coronasluiting waren Tenet, animatiefilm Scoob! en de Nederlandse komedie Alles is zoals het zou moeten zijn.