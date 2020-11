Sportscholen blij open te blijven, wel vragen over groepslessen

Sportscholen zijn blij dat ze de komende twee weken open mogen blijven, maar hebben nog wel vragen over de regels rondom groepslessen. Dat zegt Ronald Wouters, voorzitter van branchevereniging NL Actief, naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond over de verscherpte coronamaatregelen.

“We zijn positief met de erkenning van de overheid dat we een belangrijke rol spelen om mensen fit en vitaal te houden, zeker in coronatijd. Dat we mensen weerstand kunnen bieden tegen het virus”, zegt Wouters. “Wel vinden we het enigszins tegenvallen dat groepslessen in ieder geval twee weken niet mogelijk zijn.” Wouters vraagt zich af wat de overwegingen daarbij zijn, aangezien er “zoveel diversiteit in aanbod van trainingsvormen is”.

Tot nu toe mochten groepjes van maximaal vier mensen samen sporten in een ruimte met maximaal dertig mensen. Onderling moest er afstand worden gehouden, maar er konden wel meerdere groepjes van vier onder leiding van een trainer staan. “Dat gaat nu naar twee personen en geen groepslessen. Maar je kunt wel met dertig individuen met apparatuur in een ruimte trainen. Wat een groepsles is, moeten ze dus nog even duidelijk maken”, zegt Wouters. Woensdag spreekt hij met het ministerie van Volksgezondheid over de details.