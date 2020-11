Theaters dringen aan op snelle heropening

De verscherpte coronamaatregelen worden door de theatersector gelaten ontvangen. Veel producties waren al stilgelegd en theaters moesten al meerdere malen hun programma omgooien. Dat zal nu opnieuw gebeuren. Ze dringen dan ook aan op een snelle heropening.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zegt in een reactie de keuze van het kabinet om theaters en bioscopen voor in ieder geval twee weken dicht te gooien te begrijpen met het oog op het verlichten van de zorg. “We hoopten nog dat de theaters en concertzalen, samen met musea en bibliotheken, open konden blijven. Maar nu dat niet het geval is, betekent dit opnieuw de nodige aanpassingen voor de podia”, laat een woordvoerder weten. “Dat geldt met name voor de ongeveer 50 procent die ondanks de beperking van 30 personen nog een aangepast programma aanboden. Daarvoor kwam vanuit het publiek en producenten veel waardering.”

De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) denkt dat de nieuwe maatregelen weinig zullen veranderen aan de situatie voor theaters en makers. “Maar toch dringen we er bij de regering op aan theaters en bioscopen zo snel als dat mogelijk is weer deels te openen”, zegt voorzitter Boris van der Ham. “Theaters zijn veilige plekken gebleken, er is de afgelopen maanden geen enkele besmetting geweest. De komende maanden kunnen juist die plekken mensen helpen om op een veilige wijze te ontspannen en de moed er in te houden.”

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maakten de verscherpte maatregelen dinsdag bekend. De regels gaan woensdagavond in.