Verdachte vermissing Celine beschuldigd van seks met minderjarige

De 31-jarige Hagenaar die opgepakt is voor de vermissing van de 15-jarige Celine moet nog zeker veertien dagen langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald. De man wordt ervan verdacht seks met de minderjarige Celine te hebben gehad en kinderporno in zijn bezit te hebben. Ook is hij beschuldigd van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.

Celine werd vorige week woensdagavond ongedeerd aangetroffen in een woning in Den Haag waar ook de verdachte werd aangehouden. Het meisje werd sinds vrijdag 23 oktober vermist. Een Amber Alert werd woensdag verspreid vanwege de verdwijning. Volgens de politie was het meisje mogelijk in levensgevaar en in “zorgwekkend gezelschap”. Ze werd die vrijdag rond 17.30 uur door een onbekende man vlakbij haar woning in het Brabantse Berghem opgepikt en reed met hem weg.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) komt na uitgebreid onderzoek door de recherche naar voren dat Celine niet tegen haar wil bij de man was. De twee reden vrijdag naar het huis van de verdachte en waren volgens het OM zich ervan bewust dat er naar haar gezocht werd.