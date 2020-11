Verkoop smartphones flink gedaald

De corona maatregelen hebben een grote impact op de economie, en daarmee ook op onze portemonnee. De producenten van smartphones merken dit ook. Wereldwijd zijn er in de eerste helft van dit jaar 151,4 miljoen minder smartphones verkocht dan in dezelfde periode in 2019, zo blijkt uit cijfers van marktanalist Gartner. Het ziet ernaar uit dat we onze huidige smartphone wat langer gebruiken.

Nieuwste topmodellen

Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar werden er bijna 594 miljoen smartphones verkocht. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van 2019, want toen werden er nog 745 miljoen exemplaren verkocht. Terwijl Samsung (daling 25 procent) en Huawei (daling 11 procent) hard getroffen zijn, lijkt Apple met een daling van 4,5 procent minder last te hebben van de coronacrisis. Nu is het wel zo dat smartphone producenten doorgaans de meeste toestellen in de tweede helft van het jaar verkopen, omdat grote merken vaak in het najaar hun nieuwste topmodellen op de markt brengen.

iPhone 12

Zo heeft Apple inmiddels de iPhone 12 en 12 Pro gepresenteerd en binnenkort volgen de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max, die consumenten nu al als preorder kunnen bestellen. Appleā€™s iPhone 12 kopen is voor echte Apple iphone liefhebbers de moeite waard, omdat deze volgens kenners een stuk luxer is. Voor het eerst in drie jaar steekt Apple zijn toestellen in een ander jasje, waarbij het merk teruggrijpt op het ontwerp van de iPhone 4 en iPhone 5. Het vlakke en minimalistische design ziet er strak uit en geeft de iPhone 12-toestellen een herkenbare uitstraling.

Levensduur van smartphone

Toch blijft de aankoop van een nieuwe smartphone een behoorlijke uitgave, die zeker niet voor iedereen is weggelegd. We kunnen ook zelf zorgdragen voor de levensduur van onze smartphone, wat ook meteen een stuk duurzamer is dan elk jaar een nieuwe aanschaffen. De gemiddelde gebruiker doet 4,2 jaar met zijn smartphone, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Consumer Technology Association (CTA). Een studie van de Franse elektrogroep Fnac Darty houdt het op 3 jaar. Als het aan de fabrikanten ligt, kopen we elk jaar een nieuw toestel. Blijkbaar is daar ook een vraag naar, want anders zouden er niet elk jaar nieuwe toestellen op de markt komen. Een simpele les in economie: waar vraag is, is aanbod.

Hoesje en screen protector

Een hoesje en screen protector helpen, en zorg dat je de updates blijft doen. Zuinig omgaan met je telefoon doet ook wonderen. Het feit dat veel consumenten snel zijn uitgekeken op hun telefoon ligt niet zozeer aan de telefoon zelf, maar aan onze eigen behoefte om het nieuwste van het nieuwste in handen te hebben en mate van gevoeligheid voor trends. Een Apple iphone is prima vijf tot zes jaar te gebruiken, maar zo lang houden de meeste van ons het niet vol. De gemiddelde iPhone gebruiker schaft na drie jaar een nieuwe telefoon aan.