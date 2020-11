Aantal besmettingen verpleeghuizen in de buurt van eerste golf

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen komt in de buurt van de top die tijdens de eerste golf in maart en april werd bereikt. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer.

Ongeveer een kwart van de verzorgingstehuizen heeft te maken met corona, zegt Van Dissel. Volgens hem is de druk daar groot, omdat het risico van verdere verspreiding er “aanzienlijk” is.

De oversterfte ligt nog lager dan tijdens de eerste golf, maar loopt wel op. Ook de gemiddelde sterfte onder 55-plussers ligt iets hoger dan normaal, zegt Van Dissel.

Tijdens de eerste golf stierven veel ouderen in verpleeghuizen. Vorige maand schreef zorgminister Hugo de Jonge dat 3140 bewoners van verpleeghuizen aan corona waren overleden. Dat is een derde van alle besmette personen in verzorgingstehuizen. Toen was het aantal iets minder dan de helft van het totaal aantal coronadoden in Nederland. Inmiddels ligt dat aantal boven de 7500.