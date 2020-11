Aboutaleb: extra ondersteuning middenstand bij regionale lockdown

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil dat er vanuit Rijk een extra ondersteuningspakket komt voor de Rotterdamse middenstand, als het tot een regionale lockdown komt. Dat zei hij woensdagochtend op RTV Rijnmond.

“Ik hoop dat er tussen nu en komend weekend ook in Rotterdam een significante daling van de cijfers is”, aldus Aboutaleb. “Zo niet, dan zullen we waarschijnlijk de hamer van het kabinet krijgen en wordt de middenstand in Rotterdam en omgeving bijzonder gedupeerd. Dan moet er ook een extra ondersteuningspakket voor ondernemers in de regio komen.”

De Rotterdamse burgemeester vindt dat dit geld vanuit het Rijk moet komen. Hij heeft naar eigen zeggen al een claim neergelegd. In de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Twente en Zuid-Holland Zuid zijn de besmettingscijfers hoog. De komende dagen moet blijken of een daling in de cijfers extra strenge maatregelen, zoals sluiting van alle winkels behalve supermarkten, kan voorkomen.