Amsterdam geeft ‘tegencultuur’ de ruimte

Amsterdam gaat ruimte vrijmaken voor plekken waar mensen kunnen experimenteren met cultuur en niet-commerciële initiatieven. In het coalitieakkoord was afgesproken om ‘rafelranden’ en ‘tegencultuur’ te beschermen en maatschappelijke initiatieven van Amsterdammers te faciliteren, aldus de gemeente.

In de stad zijn veel culturele plekken die ‘van onderop’ zijn ontstaan, stelt de gemeente. “Het zijn plekken in de stad die Amsterdam van oudsher maken tot de aantrekkelijke stad die ze is: met ruimte voor alle groepen en een soms schurende ‘tegencultuur”‘, aldus de gemeente. Met de groei van de stad wordt ruimte voor dit soort initiatieven steeds schaarser.

“Amsterdam is uniek vanwege zijn lange traditie van tegencultuur aan de rafelranden van de stad, zoals Garage Noord, Nieuw en Meer en Sexyland”, stelt wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). “Op deze plekken ontstaat spontaan kunst, kunnen mensen zichzelf zijn en wordt cultuur gezamenlijk beleefd, zonder onnodige bemoeienis van buitenaf. Met de Expeditie Vrije Ruimte willen we dit soort plekken beschermen en in de toekomst meer ruimte geven.”

De gemeente gaat in de komende tijd tien tot twintig locaties al dan niet tijdelijk beschikbaar stellen voor initiatieven van burgers.