Baan verloren? Steeds meer ondersteuning voor bij- en omscholing

Door de coronacrisis en de weer aangescherpte maatregelen komen steeds meer mensen zonder werk te zitten. In juni steeg het aantal mensen zonder baan tot 404.000. In het tweede kwartaal van 2002 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0 procent, aldus het CBS.

Nieuw werk

In totaal wordt er 1,4 miljard euro vrijgemaakt door het kabinet om mensen te begeleiden naar nieuw werk. Een groot deel van dit geld wordt voor loopbaanbegeleiding gebruikt. Ook wordt gekeken of bij- en omscholing nodig is. Mensen zo snel mogelijk van de ene baan naar de andere te helpen zet een rem op de werkloosheid, en dit is ook het doel van het kabinet. Omscholen doe je echter niet van de ene op de ander dag.

Omscholen

Als je wordt ontslagen en je in de WW terecht komt, kan je bij het UWV aankloppen voor een budget om je te laten bij- of omscholen. Een voorwaarde is wel dat een bedrijf ook daadwerkelijk op zoek is naar datgene wat je kiest. Met andere woorden: het moet wel een kansrijk beroep zijn. Tot deze kansberoepen horen onder andere beleidsmedewerkers, programmeurs en diverse beroepen in de zorg. Met een opleiding pedagogiek kan je terecht in het onderwijs, waar op dit moment een groot tekort is een leerkrachten.

Wie betaalt?

Dan is daar natuurlijk de vraag wie de omscholing betaalt. Dit verschilt per situatie. Als je nog in dienst bent, kan je werkgever je financieel helpen. In veel cao’s is het zo geregeld dat werknemers geld krijgen voor een studie om zich te laten omscholen. Als je al ontslagen bent, moet je voor geld bij het UWV aankloppen. Als je aan hun voorwaarden voldoet, kan je een bedrag van rond de 2.500 euro krijgen. Met dit geld kan je een (thuis)studie volgen.

Rol overheid

En dan is er ook nog de overheid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt 50 miljoen euro uit voor bij- en omscholing. Vanaf 1 augustus kan iedereen een gratis ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Op dit moment is er een budget van 700,- euro voor elke werknemer of zelfstandige tussen de 18 en 66 jaar die zich wil oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze tijd vraagt nogal wat van ons, waarbij we, of we het willen of niet, mee moeten bewegen met de nieuwe realiteit. Dit kan zijn dat je je moet voorbereiden op een eventuele verandering van baan door een studie te volgen.

Even geduld

Met name in de zorg, het onderwijs en de techniek is het personeelstekort groot. Zomaar van baan veranderen van de ene sector naar de andere, daar gaat wel wat tijd overheen. Als je je laat omscholen, bijvoorbeeld tot leerkracht, sta je niet volgende week voor de klas. Dit kan soms best tegenvallen, zeker als je altijd in een geheel andere branche werkzaam bent geweest. Maar denk niet te snel: dat gaat nooit lukken of ik ben te oud. Het is fijn vasthouden aan het idee dat we allemaal nodig zijn en we allemaal iets te brengen hebben. Waar dit is, kan soms een verrassing zijn. En even duren. Na een carrière als gastvrouw kun je dus nog uitstekend een omscholing maken tot verpleegkundige of medische zorg. Een opleiding in de verpleegkunde of medische zorg zal afhankelijk van je vooropleiding, tussen de 12 en 36 maanden duren.