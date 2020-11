Cateraars willen extra coronasteun van overheid

De cateringsector in Nederland heeft 100 miljoen euro extra nodig om mensen naar ander werk te begeleiden of vervroegd af te kunnen laten vloeien. Dat heeft voorzitter Kees van der Waaij van branchevereniging Veneca gezegd tegen radiozender BNR.

Door de coronacrisis is er nauwelijks meer omzet meer voor de cateringbranche. Thuiswerken zorgt ervoor dat bedrijfsrestaurants dicht zijn, maar ook bij onderwijsinstellingen als universiteiten is de catering bijvoorbeeld gesloten. De nieuwe maatregelen maken de situatie dan ook niet direct ernstiger.

De sector vroeg overigens in het voorjaar ook al om dat bedrag, maar kreeg dat niet. Met 100 miljoen euro kan de sector de nodige werkloosheid voorkomen. “We kunnen nu mensen van 63, 64 jaar laten uittreden op basis van normale regelingen, dan kunnen we ook mensen van 61, 62 laten uittreden. Daar willen we aan meebetalen, maar ook de overheid natuurlijk.”

Daarnaast moet er geld komen voor omscholing en moeten de NOW-regelingen voor loonsubsidie sneller worden aangepast. Die zouden volgens Van der Waaij moeten mee-ademen met de aangekondigde maatregelen. “Het is net alsof die maatregelen telkens achter de feiten aanlopen.”