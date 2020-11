Een op drie Nederlanders slaat wel eens zorg over om kosten

Bijna een op de drie Nederlanders (31 procent) heeft wel eens een bezoek aan een zorgverlener overgeslagen omdat ze de kosten ervan niet wilden of konden betalen. Vooral 18- tot 35-jarigen zeggen vaker zorg te missen vanwege het geld. Dat meldt online consumentenadviseur Pricewise na onderzoek onder 2000 mensen.

Pricewise onderzoekt sinds 2015 jaarlijks de zorgkennis van Nederlanders met vragen over onder meer de basisverzekering, eigen bijdrage, zorgkosten en vergoedingen. Dit jaar scoorden de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld een 6.2, tegenover een 4.9 vorig jaar. Jongeren scoren een 5.8. Voor velen is het volgens Pricewise vooral onduidelijk wat de basisverzekering vergoedt en welke zorgkosten ten laste komen van het verplichte eigen risico. “Deze onwetendheid leidt tot hoge onverwachte zorgkosten en het overslaan van zorg vanwege hoge kosten”, aldus de adviseur.

Jongeren kiezen relatief vaak voor enkel een basisverzekering met een zo laag mogelijke zorgpremie, zegt Suzanne Löwik van Pricewise. “Jongeren hebben de minste kennis over zorgverzekeringen en slaan vaker zorg over. Dit zou erop kunnen duiden dat jongeren niet goed weten hoe ze zich moeten verzekeren en omwille van de kosten dus zorg overslaan. Het missen van zorg kan uiteindelijk leiden tot nog hogere kosten in het daaropvolgende zorgjaar.”

Van de groep die aangeeft wel eens zorg over te slaan, gaat het bij 44 procent vooral om een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist, gevolgd door fysiotherapie (38 procent), medicijnen (26 procent), chirurgische ingrepen (22 procent) en het kopen van medische hulpmiddelen (19 procent). Nederlanders die nooit zorg overslaan zijn acht van de tien keer aanvullend verzekerd.