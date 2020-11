Geen inloop bij bieb en buurthuis, activiteiten mogen wel

Buurthuizen en bibliotheken mogen wel openblijven voor georganiseerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en “georganiseerd en besloten” dagbesteding voor kwetsbare personen. Mensen met problemen kunnen op afspraak ook nog terecht bij buurthuizen. Dat gaf premier Mark Rutte aan op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vanaf woensdagavond moeten bibliotheken en buurthuizen, net als theaters, musea en bioscopen, hun deuren twee weken lang sluiten. Dat is belangrijk om het aantal reisbewegingen en vooral contactmomenten in te perken. Maar omdat de bieb en het buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie hebben, bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn, komt er toch een kleine uitzondering. Zolang de “inloopfunctie” maar dichtgaat, mogen er wel activiteiten worden georganiseerd, aldus Rutte.

Rutte gaf eerder in het debat over de coronabestrijding al aan dat bibliotheken wel boeken kunnen laten afhalen. Tijdens de sluiting in het voorjaar was dat ook het geval.