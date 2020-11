Kabinet: aantal thuiswerkers moet ‘zichtbaar’ toenemen

Het kabinet eist “zichtbare verbeteringen” op het gebied van thuiswerken, zegt premier Mark Rutte. Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaan hier op vrijdag al over in gesprek met werkgevers en vakbonden.

Nog te veel mensen werken nog niet vanuit huis. Uit onderzoek van het kabinet naar het effect van een publiekscampagne blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de mensen volledig thuis werken als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Dat moet beter, vindt het kabinet al een tijd. In de tweede golf lijken toch meer mensen naar kantoor te komen.

Het gesprek met de bonden en werkgeversorganisaties zou eigenlijk pas maandag plaatsvinden, maar is naar voren gehaald. Het is volgens Rutte belangrijk dat minder mensen naar hun werk reizen, omdat het anders ook te druk blijft in het openbaar vervoer.